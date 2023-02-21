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AH股新聞

21/02/2023 13:15

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒２１％，深成指跌０﹒０１％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股市場午後個別走，滬綜指升０﹒２１％，報
３２９７﹒１５點，滬深３００指數升０﹒０１％，深成指跌０﹒０１％。上海Ｂ股軟
０﹒０４％，深圳Ｂ股跌０﹒０９％。（ｃａ）

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