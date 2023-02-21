《經濟通通訊社２１日專訊》全面註冊制改革的落地、對經濟復甦和支持性政策的預期，給

大市帶來持續提振，不過市場憂慮加息，加上地緣局勢有升溫跡象限制漲幅。滬深股市今日衝高

回落後再收升，指數走勢分化，滬綜指３３００點整數關口失而復得，全日收漲０﹒４９％，報

３３０６﹒５２點，創近七個月收市新高。深成指升０﹒１２％，創業板指則吐０﹒４４％。

個股漲多跌少，兩市近２８００股飄紅，煤炭和汽車板塊領漲，地產板塊衝高回落，白酒股

則回調。

外資連續四日淨流入，不過淨流入明顯減少至１８億元（人民幣．下同）。兩市全日成交

９２１４億元，按日少近３％。

中共中央政治局今日召開會議，決定２６日至２８日在召開中共二十屆中央委員會第二次全

體會議。中共中央總書記習近平主持會議。會議討論了第一次會議推薦的國家機構領導人員建議

人選和向政協第十四屆全國委員會第一次會議推薦的全國政協領導人員建議人選，國務院擬提人

大會議審議的《政府工作報告》等。

首創證券首席策略分析師王仕進指出，隨著３月的臨近，市場對中國兩會政策的預期逐漸加

強，料兩會對穩增長的政策主線不會改變，財政貨幣政策仍將偏向寬鬆，結構上預計進一步由老

基建向新基建傾斜。



＊政策回春利地產股＊



中證監宣布啟動不動產私募投資基金試點工作，進一步滿足不動產領域合理融資需求。地產

股拉升，華夏幸福（滬：６００３４０）升２﹒６％，信達地產（滬：６００６５７）升

２﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）升２﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）升

０﹒６％。

地緣局勢再度緊張，美國總統拜登２０日突然到訪烏克蘭首都基輔，同烏克蘭總統澤連斯基

會面。與此同時，據俄媒報道，中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅抵達莫斯科訪問。軍

工板塊走強，中國衛星（滬：６００１１８）急升６﹒４％，江航裝備（滬：６８８５８６）升

１﹒５％。



＊ＣｈａｔＧＰＴ概念股衝高回落，漢王科技一度閃停＊



ＣｈａｔＧＰＴ概念股回落，海天瑞聲（滬：６８８７８７）瀉９﹒５％，拓爾思

（深：３００２２９）跌８％。前期人氣龍頭漢王科技（深：００２３６２）直線跳水，股價一

度觸及跌停，收市仍挫半成。湯姆貓（深：３００４５９）跌４﹒６％，因賽集團

（深：３００７８１）跌４﹒１％。

香港證監會就虛擬資產交易平台營運者的發牌規定，進行公眾諮詢，將於３月３１日止。包

括允許散戶參與虛擬資產交易，而可交易虛擬貨幣種類將交由平台審視，惟須合符一定要求。數

字貨幣概念股表現活躍，恒寶股份（深：００２１０４）開盤即漲停，古鰲科技

（深：３００５５１）急升５﹒２％。

食品加工板塊持續下探，中炬高新（滬：６００８７２）兩名高管被中國反腐官員留置調查

，收市急跌６﹒１％，麥趣爾（深：００２７１９）大跌５﹒７％，甘源食品

（深：００２９９１）跌３﹒６％，黑芝麻（深：０００７１６）跌２﹒６％，桂發祥

（深：００２８２０）跌２﹒３％。

白酒股大幅回調，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）、今世緣（滬：６０３３６９）、老白干

酒（滬：６００５５９）跌２﹒６％，舍得酒業（滬：６００７０２）、洋河股份

（深：００２３０４）跟跌２﹒４％。（ｃａ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１４４﹒３５ ＋０﹒２６

上證綜合指數 ３３０６﹒５２ ＋０﹒４９ ３９０７﹒００

深證綜合指數 ２１６５﹒７７ ＋０﹒１９ ５３０７﹒００

上證Ｂ股指數 ２９９﹒３１ ＋０﹒２６ １﹒２９

深證Ｂ股指數 １２３４﹒９０ ＋０﹒０３ ０﹒６０

上證１８０指數 ８７５５﹒１２ ＋０﹒５４

上證３８０指數 ６０５１﹒２３ ＋０﹒４６

深證成份指數 １１９６８﹒６０ ＋０﹒１２

中小創新指數 ２５１２﹒２５ ＋０﹒４５

深圳創業板指數 ２４６９﹒８１ －０﹒４４

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