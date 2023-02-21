《經濟通通訊社２１日專訊》上證１８０指數半日升０﹒１９％，報８７２４﹒５３點，上

證３８０指數半日升０﹒０２％，報６０２４﹒９６點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０１﹒５１億元，用９﹒４９億

元或１﹒８％。

中國房地產政策再吹暖風，中證監宣布啟動不動產私募投資基金試點工作，進一步滿足不動

產領域合理融資需求。地產股開盤拉升，華夏幸福（滬：６００３４０）升１﹒９％，信達地產

（滬：６００６５７）升１﹒７％，新城控股（滬：６０１１５５）升２﹒２％，保利發展

（滬：６０００４８）升０﹒１％。

地緣局勢再度緊張，美國總統拜登２０日突然到訪烏克蘭首都基輔，同烏克蘭總統澤連斯基

會面。與此同時，據俄媒報道，中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅抵達莫斯科訪問。軍

工板塊走強，中國衛星（滬：６００１１８）急升６﹒６％，江航裝備（滬：６８８５８６）升

逾２％。

中國建築行業進入旺季，鋼鐵產量增加，鐵礦石升至近三周以來的最高水平。鋼鐵股今早爆

升，寶鋼股份（滬：６０００１９）漲近３％，海南礦業（滬：６０１９６９）升３﹒４％，馬

鋼股份（滬：６００８０８）揚２﹒４％，包鋼股份（滬：６０００１０）升近２％，南鋼股份

（滬：６００２８２）升２﹒１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

