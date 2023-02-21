《經濟通通訊社２１日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒５４％，報８７５５﹒１２點，

上證３８０指數收升０﹒４６％，報６０５１﹒２３點。

國際油價周一（２０日）上漲超過１％，市場看好中國需求前景、主要產油國持續減產且俄

羅斯計劃減少石油供應。石油股造好，石化油服（滬：６００８７１）升２﹒８％，中國石油

（滬：６０１８５７）升０﹒４％，中國石化（滬：６０００２８）升１﹒５％，中海油服

（滬：６０１８０８）升０﹒６％，廣匯能源（滬：６００２５６）升１﹒３％。

中國房地產政策再吹暖風，中證監宣布啟動不動產私募投資基金試點工作，進一步滿足不動

產領域合理融資需求。地產股拉升，華夏幸福（滬：６００３４０）升２﹒６％，信達地產

（滬：６００６５７）升２﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）升２﹒３％，保利發展

（滬：６０００４８）升０﹒６％。

地緣局勢再度緊張，美國總統拜登２０日突然到訪烏克蘭首都基輔，同烏克蘭總統澤連斯基

會面。與此同時，據俄媒報道，中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅抵達莫斯科訪問。軍

工板塊走強，中國衛星（滬：６００１１８）急升６﹒４％，江航裝備（滬：６８８５８６）升

１﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

