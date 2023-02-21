《經濟通通訊社２１日專訊》深證成指半日跌０﹒１４％，報１１９３７﹒８點，深證中小

創新指數半日升０﹒１４％，報１１９３７﹒８點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３０﹒７２億元，賣盤超買盤，

淨流出１０﹒７２億元。

香港證監會就虛擬資產交易平台營運者的發牌規定，進行公眾諮詢，將於３月３１日止。包

括允許散戶參與虛擬資產交易，而可交易虛擬貨幣種類將交由平台審視，惟須合符一定要求。數

字貨幣概念股開盤活躍，恒寶股份（深：００２１０４）開盤即漲停，古鰲科技

（深：３００５５１）急升４﹒９％。

中國旅遊研究院預計，２０２３年旅遊市場「穩開高走，持續回暖」，暑期有望迎來全面復

甦。旅遊股整體向上，宋城演藝（深：３００１４４）揚１﹒７％，嶺南控股

（深：０００５２４）升２﹒２％，西域旅遊（深：３００８５９）升１﹒９％，華僑城Ａ

（深：００００６９）升０﹒３％。

倫敦和上海鋁價雙雙走高，據《彭博》引述消息稱，由於能源供應持續短缺，冶煉企業在雲

南省進一步減產。鋁業股持續走強，銀邦股份（深：３００３３７）升１﹒２％，閩發鋁業

（深：００２５７８）升０﹒９％，常鋁股份（深：００２１６０）升０﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

