《經濟通通訊社２１日專訊》深證成指今日收升０﹒１２％，報１１９６８﹒６點，深證中

小創新指數收升０﹒４５％，報２５１２﹒２５點。

浙商證券認為，去年１２月以來行業產能持續出清，為今年下半年高豬價提供支撐，預計今

年整體豬價中樞高於２０２２年，養殖利潤有望在今第二季逐漸修復。豬肉股普遍向上，順鑫農

業（深：０００８６０）飆升６﹒９％，湘佳股份（深：００２９８２）升４﹒５％，京基智農

（深：００００４８）升２﹒７％。

香港證監會就虛擬資產交易平台營運者的發牌規定，進行公眾諮詢，將於３月３１日止。包

括允許散戶參與虛擬資產交易，而可交易虛擬貨幣種類將交由平台審視，惟須合符一定要求。數

字貨幣概念股開盤活躍，恒寶股份（深：００２１０４）開盤即漲停，古鰲科技

（深：３００５５１）急升５﹒２％。

中國旅遊研究院預計，２０２３年旅遊市場「穩開高走，持續回暖」，暑期有望迎來全面復

甦。旅遊股整體向上，宋城演藝（深：３００１４４）揚逾１％，嶺南控股

（深：０００５２４）升２﹒４％，西域旅遊（深：３００８５９）升２﹒７％，華僑城Ａ

（深：００００６９）升０﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

