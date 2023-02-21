《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統拜登在俄羅斯出兵烏克蘭，即將年屆一年之際，未經

宣布，昨日突然到訪烏克蘭首都基輔，同烏克蘭總統澤連斯基會面，展示美烏團結抗俄的姿態。

與此同時，據俄媒報道，中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅抵達莫斯科訪問。克里姆林

宮發言人佩斯科夫說，不排除王毅會與總統普京會面。

克里姆林宮２０日未有講述王毅到訪的具體日期，但指不排除王毅與普京會面的可能，又指

「議程很明確，範圍很廣，所以有很多東西要談。」中國外交部２０日僅指，關於此次訪問行程

的具體情況，會及時發布消息。

王毅早前訪問匈牙利首都布達佩斯，與總理歐爾班及外長西雅爾多會晤，談及烏克蘭問題。

王毅強調，中國將與包括匈牙利在內所有愛好和平的國家一起，為早日實現停火止戰及持久和平

作出努力。

王毅又指出，今年是中國歐盟建立全面戰略伙伴關係２０周年，中歐從來不是對手，共同利

益遠大於分歧，面對變亂交織的國際形勢，中匈應共同踐行多邊主義，維護國際關係基本準則，

反對單邊主義、霸權主義，為世界提供更多穩定性。



＊澤連斯基：若中俄結盟就會爆發世界大戰＊



烏克蘭總統澤連斯基接受德國《世界報》專訪，警告如果中國在俄烏戰事支持俄羅斯，可能

會爆發第三次世界大戰。澤連斯基指，對烏克蘭而言，重要的是中國在這場戰爭不支持俄羅斯，

事實上，他希望中國能站在烏克蘭一邊，然而，目前他認為這是不可能的。

他補充，確實看到了中國對正在發生的事情做出務實評估的機會，因為如果中國與俄羅斯結

盟，就會爆發世界大戰，他認為中國已經意識到了這一點。（ｃａ）

