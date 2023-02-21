《經濟通通訊社２１日專訊》工商銀行、農業銀行、交通銀行這三家國有大行１月份個人消

費類貸款規模同比均出現快速增長，同比分別增長３０％、２６％、３９﹒６８％。此外，中國

銀行、建設銀行、郵儲銀行也將個人消費類貸款作為重要發力點。

招聯金融首席研究員董希淼表示，去年以來個人住房貸款增速緩慢，部分銀行還出現負增長

，因此，不少商業銀行將消費貸作為重要著力點。

不少銀行也通過降低貸款利率以搶佔市場份額，提升產品競爭力。近兩年商業銀行負債成本

降低，也為消費貸降低利率、提升產品吸引力提供了空間。（ｃａ）

