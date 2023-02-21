  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/02/2023 11:03

《華為動向》傳華為與江淮將合作造車，江淮汽車：目前無官方消息

　　《經濟通通訊社２１日專訊》近日，中建集團宣布中建六局聯合體近日中標了安徽肥西新能
源汽車智能產業園ＥＰＣ項目，中標額約１５﹒４４億元人民幣。
　　據介紹，該項目是合肥市重點工程，建成後將用於華為與江汽集團在合肥共同開發新一代高
端智能電動汽車，助力肥西縣打造千億規模新能源汽車全鏈條產業集群。這意味著江淮與華為合
作造車事宜基本落定，至少雙方合作造車的產業園已經在推進中。
　　不過江淮汽車相關負責人表示目前還沒有官方的消息，因為江淮汽車（滬：６００４１８）
為上市公司，請以公告為准。（ｃａ）

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金