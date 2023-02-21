《經濟通通訊社２１日專訊》近日，中建集團宣布中建六局聯合體近日中標了安徽肥西新能

源汽車智能產業園ＥＰＣ項目，中標額約１５﹒４４億元人民幣。

據介紹，該項目是合肥市重點工程，建成後將用於華為與江汽集團在合肥共同開發新一代高

端智能電動汽車，助力肥西縣打造千億規模新能源汽車全鏈條產業集群。這意味著江淮與華為合

作造車事宜基本落定，至少雙方合作造車的產業園已經在推進中。

不過江淮汽車相關負責人表示目前還沒有官方的消息，因為江淮汽車（滬：６００４１８）

為上市公司，請以公告為准。（ｃａ）

