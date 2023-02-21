《經濟通通訊社２１日專訊》近日，中建集團宣布中建六局聯合體近日中標了安徽肥西新能
源汽車智能產業園ＥＰＣ項目，中標額約１５﹒４４億元人民幣。
據介紹，該項目是合肥市重點工程，建成後將用於華為與江汽集團在合肥共同開發新一代高
端智能電動汽車，助力肥西縣打造千億規模新能源汽車全鏈條產業集群。這意味著江淮與華為合
作造車事宜基本落定，至少雙方合作造車的產業園已經在推進中。
不過江淮汽車相關負責人表示目前還沒有官方的消息，因為江淮汽車（滬：６００４１８）
為上市公司，請以公告為准。（ｃａ）
21/02/2023 11:03
《華為動向》傳華為與江淮將合作造車，江淮汽車：目前無官方消息
《經濟通通訊社２１日專訊》近日，中建集團宣布中建六局聯合體近日中標了安徽肥西新能
源汽車智能產業園ＥＰＣ項目，中標額約１５﹒４４億元人民幣。
據介紹，該項目是合肥市重點工程，建成後將用於華為與江汽集團在合肥共同開發新一代高
端智能電動汽車，助力肥西縣打造千億規模新能源汽車全鏈條產業集群。這意味著江淮與華為合
作造車事宜基本落定，至少雙方合作造車的產業園已經在推進中。
不過江淮汽車相關負責人表示目前還沒有官方的消息，因為江淮汽車（滬：６００４１８）
為上市公司，請以公告為准。（ｃａ）
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