《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》中國汽車流通協會與通用技術集團國際控
股有限公司主辦，中國車輛進出口有限公司承辦的中國汽車進出口高峰論壇，定於２０２３年３
月１０日（周五）在北京舉行。
22/02/2023 13:53
《駐京專電》中國汽車進出口高峰論壇３月１０日在北京舉行
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》中國汽車流通協會與通用技術集團國際控
股有限公司主辦，中國車輛進出口有限公司承辦的中國汽車進出口高峰論壇，定於２０２３年３
月１０日（周五）在北京舉行。
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