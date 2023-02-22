《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》北京市今年供地計劃公布，總量與去年基

本持平。２０２３年度計劃安排建設用地供應總量３１９０至３６３０公頃。從用地結構看，安

排產業用地４８０－５２０公頃（研發用地９０公頃，工礦倉儲用地３００公頃，商服用地９０

公頃，鄉村產業用地４０公頃）；住宅用地１０６０公頃（產權住宅用地８００公頃，租賃住宅

用地２６０公頃）；公共管理與公共服務設施用地６５０公頃；城市道路及交通設施用地５５０

公頃；特交水用地彈性預留４５０－８５０公頃。

２０２３年繼續堅持城鄉建設用地供應指標在中心城區的供應比例保持在２０％左右，重點

向城市副中心多點地區傾斜，供應比率穩定在６０％左右。２０２３年商品住宅用地供應量與去

年基本持平。

在空間布局上，繼續堅持規劃引領，綜合考慮各圈層差異化區域發展特點合理布局供應地塊

，堅持職住平衡，優先選擇位於「三城一區」範圍內、產業園區與軌道交通站點周邊的用地。

在供應節奏上，將分批次公布一定時間段內擬出讓的商品住宅用地清單，讓市場主體全面掌

握土地供應狀況，為投資決策預留充足時間，結合市場實際採取「多頻少量」的方式適時發布出

讓公告，保持供地節奏均衡、有序。

