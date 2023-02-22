  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

22/02/2023 14:19

《駐滬專電》上海交大、復旦高層調整，丁奎嶺、裘新齊由副職轉正

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海兩所重點高校昨日宣布高層調整。其
中，復旦大學黨委常務副書記裘新升任該校黨委書記，上海交通大學常務副校長、中科院院士丁
奎嶺升任該校校長。
　　復旦大學原黨委書記焦揚，以及上海交大原校長、中國工程院院士林忠欽，均年逾６５歲，
到達退休年齡。
　　其中，新任復旦大學黨委書記裘新及其前任焦揚，都畢業於復旦大學新聞系，都曾任上海市
委宣傳部副部長，都長期任職上海宣傳系統，兩人曾分別擔任上海市委、市政府新聞發言人。
　　裘新現年５７歲，浙江紹興人，１９８８年畢業於復旦大學新聞系，２００２年在母校獲新
聞學碩士學位。裘新先後擔任文匯報總編輯，文匯新民聯合報業集團副社長，解放日報報業集團
黨委副書記、副社長，解放日報社總編輯等。２０１１年３月，長期任職媒體的裘新轉任上海市
委宣傳部副部長，並兼任市委外宣辦主任。同年６月，上海黨委新聞發言人制度正式建立，裘新
兼任市委新聞發言人。
　　而新任上海交大校長丁奎嶺是有機化學家，下月年滿５７歲，河南商丘永城人。丁奎嶺在鄭
州大學有機化學專業獲學士、碩士學位，１９９０年在南京大學有機化學專業獲博士學位。博士
畢業後，丁奎嶺回到母校鄭州大學化學系任教，１９９５年２９歲時晉升教授。１９９８年，丁
奎嶺轉至中科院上海有機化學研究所工作，２００９年出任上海有機所所長。２０１３年，丁奎
嶺當選為中國科學院院士。２０１８年９月，丁奎嶺轉任上海交通大學常務副校長，至今升任校
長。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金