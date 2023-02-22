《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海兩所重點高校昨日宣布高層調整。其

中，復旦大學黨委常務副書記裘新升任該校黨委書記，上海交通大學常務副校長、中科院院士丁

奎嶺升任該校校長。

復旦大學原黨委書記焦揚，以及上海交大原校長、中國工程院院士林忠欽，均年逾６５歲，

到達退休年齡。

其中，新任復旦大學黨委書記裘新及其前任焦揚，都畢業於復旦大學新聞系，都曾任上海市

委宣傳部副部長，都長期任職上海宣傳系統，兩人曾分別擔任上海市委、市政府新聞發言人。

裘新現年５７歲，浙江紹興人，１９８８年畢業於復旦大學新聞系，２００２年在母校獲新

聞學碩士學位。裘新先後擔任文匯報總編輯，文匯新民聯合報業集團副社長，解放日報報業集團

黨委副書記、副社長，解放日報社總編輯等。２０１１年３月，長期任職媒體的裘新轉任上海市

委宣傳部副部長，並兼任市委外宣辦主任。同年６月，上海黨委新聞發言人制度正式建立，裘新

兼任市委新聞發言人。

而新任上海交大校長丁奎嶺是有機化學家，下月年滿５７歲，河南商丘永城人。丁奎嶺在鄭

州大學有機化學專業獲學士、碩士學位，１９９０年在南京大學有機化學專業獲博士學位。博士

畢業後，丁奎嶺回到母校鄭州大學化學系任教，１９９５年２９歲時晉升教授。１９９８年，丁

奎嶺轉至中科院上海有機化學研究所工作，２００９年出任上海有機所所長。２０１３年，丁奎

嶺當選為中國科學院院士。２０１８年９月，丁奎嶺轉任上海交通大學常務副校長，至今升任校

長。

