《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》全國企業破產重整案件信息網顯示，鉅洲

資產管理（上海）有限公司被其基金投資人申請破產。

根據中國證券投資基金業協會官網，鉅洲資產成立於２０１３年５月，管理規模為１００億

元人民幣以上。

《上海證券報》引述上海德禾翰通律師事務所律師桑田表示，私募基金管理人被申請破產不

代表一定會進入破產程序，申請破產有時是債權人主張債權的一種策略；其次，通常來說私募基

金管理人的財產應當與私募基金財產隔離，管理人如果不存在違規操作、挪用資金的情況，那麼

管理人破產不會影響基金產品的損益。

桑田補充道，如果私募基金管理人進入破產程序，通常意味著主營業務情況不佳。建議投資

者密切關注私募機構合規情況，如有違規操作很可能導致損失，應盡快啟動法律程序，維護自己

的權益。

上海證監局早前曾對鉅洲資產出具警示函，指出鉅洲資產存多項違規事實：一是未盡謹慎勤

勉義務，投前決策不謹慎，投後管理不到位；二是未按規定辦理個別基金備案手續；三是向投資

者推介與其風險識別能力和承受能力不匹配的基金產品；四是未按照基金合同約定如實向投資者

披露基金投資等可能影響投資者合法權益的重大信息，信息披露不及時。隨後，上海證監局對鉅

洲資產採取出具警示函的監督管理措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。

