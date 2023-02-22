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AH股新聞

22/02/2023 16:21

《深港通》北上全日流走６２７６萬，南下全日流入１５億

　　《經濟通通訊社２２日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２０﹒６３億元，賣盤超買盤，流走６２７６﹒０５萬元，佔每日額度０﹒１２％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０４﹒９６億元，買盤超賣盤，流入
１５﹒０４億元，佔每日額度３﹒５８％。

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