《環富通基金頻道２２日專訊》施羅德投資中國Ａ股基金經理李文傑指，自新冠疫情政策解

封及通關後，中國經濟活動已見復甦，尤其是消費。雖然全球各地出口業仍很可能會受宏觀經濟

前景影響，而美國的加息舉動亦在持續，但這些因素並未損及中國內需市場發展。預期２０２３

年將是中國經濟的「復甦之年」，經濟可望從２０２２年的低位回升，並有機會於年內錄得５％

的國內生產總值增長。



＊疫情及內房隱憂有所消退，國策助鞏固行業增長＊



過去幾年，內地市民因新冠疫情關係而減少出外消費，家庭住戶儲蓄錄得顯著增長。時至今

日，新冠疫情、房地產市場隱憂等主要風險已有所消退。同時，國家政策面亦已轉趨正面。儘管

通脹問題席捲全球，中國仍維持低通脹水平，意味著貨幣政策方面可以騰挪的空間更大。這些因

素全都利好中國經濟復甦及後市發展。

隨著內地政府大力推動「共同富裕」政策，致力透過「形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結

構」擴大中產階層比例，中國的長遠經濟結構將更加穩固。當消費者信心回升自然會帶動大眾消

費，從而促進不同行業的業務收益。

在強調「房住不炒」的背景下，中國房地產行業過去兩年經歷了「去槓桿化」的階段。不少

開發商面對嚴重的資金壓力，個別城市也出現了為數不少的爛尾樓現象。為了房地產行業健康發

展，自２０２２年四季度開始，當局已經著手為房地產市場提供支援。除了以果斷措施推出「保

交樓」政策外，不同行政部門也協調及時推出政策，為個別受壓的私營房地產企業拓寬融資管道

，藉此減緩私營開發商的資金壓力。與此同時，個別低線城市的購房政策和首套房利率也有所放

鬆，強調支持合理需求的重要性等都是利好房市的因素。雖然要完全重建市場信心仍有頗長的路

要走，投資者對個別發展商的長遠償付能力亦存在疑問，但相信相關政策應有助穩定內房市場今

後的發展，這也是穩定經濟的一項重要手段。基於上述兩項因素，對中國整體經濟前景樂觀。



＊Ａ股將受益美利率見頂，消費行業將重拾動力＊



雖然中國股市難免繼續受美國利率走勢及歐美經濟衰退等環球宏觀經濟風險影響，但從估值

上來看，Ａ股現處於合理區間。一旦美國利率見頂令美元偏軟，將導致更多資金流入新興市場，

中國股市也將從中受益，故對Ａ股市場的態度轉趨正面。

就新冠疫情的影響而言，不少人或會認為旅遊、免稅店和酒店業股價受影響最深。但事實上

，這些行業的股價過去未見大幅下滑，也許投資者前期已經消化負面因素，反而是廣告業、周期

品、婚宴相關行業和消費服務業（如白酒）的跌幅比較嚴重。然而，隨著後疫情中國經濟重新啟

動，這些備受打擊的行業預料將重拾動力回升，並帶動Ａ股及港股相關板塊跟隨受惠。



＊高附加值產業發展可期，周期性板塊值得關注＊



除了消費行業，投資者亦可留意有望受惠國家政策和具結構性增長潛力的產業鏈。中國政府

正致力加強其在關鍵科技領域的自主可控能力，以應對仍然複雜的國際宏觀環境。「十四五」期

間強調的「高質量發展」也意味著中國有意循高附加值產業方向發展，比如，最近首架國產大飛

機中國商飛Ｃ９１９正式交付便是例子。商用大飛機的產業發展將撬動一系列高附加值的產業和

推動中國繼續往高端裝備領域推進。另外，在全球共同應對氣候變化的大環境下，與此相關的中

國綠色能源和電動車行業發展亦將欣欣向榮。中國在這些行業中具備了不少全球領先的上市公司

，為投資者提供不少投資機會。

此外，在需求復甦的前提下，周期性板塊如原材料等同樣值得關注。在中國科技創新周期中

，個別公司將可從國產替代的浪潮中受惠，甚至有可能在日後成為全球領先的企業。然而，科技

業和消費電子相關的硬體公司在短期仍將受消費電子需求疲弱和缺乏新產品周期的推動影響，因

此持保守態度。另外，２０２３年全球需求不振將是意料之中，出口導向行業壓力不言而喻，偏

向避免該行業，並將更多關注焦點投放到本土市場及本土消費相關板塊之上。



＊留意風險為波動性作準備，發掘具增長潛力中型企業＊



由於中國的防疫政策優化時間和速度都較預期快，這可說是為中國消費打下一支「強心針」

，並為當地一眾行業的企業盈利提供有力的支持。然而，中國的復甦之路仍有可能受不同因素所

牽引。

在宣布新冠防疫措施優化後，國內的群體免疫效果尚待觀察。在政策層面上，房價高企、人

口老化等或會是影響「共同富裕」政策的風險因素。同時，歐洲經濟衰退風險、地緣政治危機、

通脹壓力，以及能源危機亦有可能為宏觀經濟環境增添變數，投資者需為當中的波動性作好心理

準備。

縱使如此，仍然相信「有危便有機」。參考以往的經驗，在經濟下行時投資Ａ股市場就像打

麻將一樣，變化較多的市況變相令投資者可從中尋找入市機會。投資者不妨細心發掘一些具備增

長潛力的中型企業，透過對企業營運狀況、資金成本和資金流狀況等的基本因素進行分析，以篩

選出優質股票，把握結構性增長機遇。（ｗａ）

