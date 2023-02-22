《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中央政治局會議決定召開二十屆二中全會

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中共中央政治局２１日召開會議，決定今年２月２６日至２８日在北京召開中國共產黨第二十屆

中央委員會第二次全體會議。國家主席習近平主持會議。



市場化轉融資業務試點上線

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中證金融公司市場化轉融資業務試點２１日上線。此次改革採取「靈活期限、競價費率」交易方

式，證券公司可自主選擇期限，自行申報費率，轉融資交易通過競價方式完成。



多方「護航」外貿企業穿越匯率波動

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專家表示，在人民幣匯率雙向波動常態化背景下，開展外匯套保對企業而言很有必要，可幫助企

業規避匯率波動帶來的風險。外匯套保是將人民幣匯率波動的不確定性變成確定性，讓企業營業

收入相對穩定。





《上海證券報》



中央政治局會議決定召開二十屆二中全會

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中共中央政治局２１日召開會議，決定今年２月２６日至２８日在北京召開中國共產黨第二十屆

中央委員會第二次全體會議。國家主席習近平主持會議。



市場化轉融資業務試點上線首日平穩運行

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中國證券金融股份有限公司市場化轉融資業務試點２１日迎來首個交易日。該業務試點全日平穩

運行，市場化轉融資規模共計１０億元人民幣。



農業部明確農業強國建設起步之年「施工圖」

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農業農村部２１日發布關於落實黨中央國務院２０２３年全面推進鄉村振興重點工作部署的實施

意見，全面展示了農業強國建設起步之年的施工圖。





《證券時報》



中央政治局會議決定召開二十屆二中全會

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中共中央政治局２１日召開會議，決定今年２月２６日至２８日在北京召開中國共產黨第二十屆

中央委員會第二次全體會議。國家主席習近平主持會議。



高盛、摩根士丹利等多家外資高調發聲看多Ａ股

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Ａ股市場迎來全面註冊制落地後的首個交易日，三大指數集體走強。與此同時，外資看多中國的

聲音和動作正在增多，包括高盛、摩根士丹利等大型外資機構紛紛發聲，對Ａ股市場表是樂觀。



長三角生態綠色一體化發展示範區規劃獲批

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國務院近日批復《長三角生態綠色一體化發展示範區國土空間總體規劃（２０２１－２０３５年

）》，明確了示範區目標定位、空間戰略和底線管控要求，為示範區規劃、建設和空間治理提供

了基本依據。（ｌｃ）

