《鍾之日記》２月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場再度憂慮通脹回落速度太慢，通脹高位會令加息步伐加快，１０年美債息升至３﹒９％

，隔晚美股顯著下跌，人民幣匯價創近２個月低，滬深股市走軟，拖累恒指收跌逾百點。

恒指低開１７點報２０５１２，早段好淡爭持，隨後人民幣離岸價貶至１月初低位，沽盤湧

現下，拖累港股最多跌１８４點，低見２０３４４，但財政司司長陳茂波發表新一份《財政預算

案》前，大市止跌回升，最多倒升９１點，之後升勢大幅放慢。午後復向下，收報２０４２３，

跌１０５點或跌０﹒５１％，主板成交１１４６﹒０７億元。國企指數報６８３２，跌９２點或

跌１﹒３３％。恒生科技指數報４１００，跌５７點或跌１﹒３８％。

藍籌股個別發展，美債息上揚，銀行股今日跑出。匯控（００００５）昨日公布業績後先升

後回，但ＡＤＲ表現勇猛，股價升越６０元水平，今日揚５﹒３％，為升幅最大藍籌；旗下恒生

銀行（０００１１）漲２﹒７％；渣打（０２８８８）升１﹒２％；中銀香港（０２３８８）漲

２％；大新銀行（０２３５６）漲０﹒８％；唯獨東亞銀行（０００２３）無升跌。



＊外資轉為流出，滬綜指三千三復失＊



隔晚美股大跌和地緣政治憂慮均壓制市場風險情緒，加上人民幣續走疲，外資轉為流出。滬

深股市今日走勢偏軟，滬綜指盤中一度翻紅，隨後又再度走低，３３００點整數關口得而復失，

全日收跌０﹒４６％，報３２９１﹒１５點。深成指跌０﹒５７％，創業板指則吐０﹒７３％。

漲跌個股四六開，衛星導航概念股全天強勢，遊戲、地產股走低。兩市今日成交７８３３億

元人民幣，按日大減一成半。外資結束連續四日淨流入，通過滬股通、深股通淨流出４７﹒３４

億元人民幣。

南華期貨股指期貨分析師王映稱，短期Ａ股並沒有大幅回調的基礎，主要風險可能來源於地

緣政治。在出現經濟、政策相關增量利多，市場跳出目前的修正行情之前，Ａ股難以形成單邊走

勢趨勢；不過兩會臨近，不排除部分板塊被提前布局，助推股市上行的可能，但對於中樞的推升

空間有限。



＊再派消費券，消費股個別走＊



財政預算案出爐，今年會再向每名合資格的１８歲或以上永久性居民及新來港人士分兩期發

放總額５０００元電子消費券。政府會先通過去年計劃的登記資料，在今年４月發放首３０００

元，餘額會與新符合資格人士一起在今年年中發放。

再派消費券，預算涉及開支３３０億元，當中包括約４億元的行政費用，預期對經濟提振作

用約０﹒６個百分點。

不過，政府消費券「縮水」一半，消費股沒見特別興奮，周大福（０１９２９）升２﹒２％

，六福集團（００５９０）升０﹒８％，泡泡瑪特（０９９９２）升０﹒５％。不過同程旅行

（００７８０）跌近１％，海底撈（０６８６２）、迅銷（０６２８８）、周生生

（００１１６）齊齊跌０﹒６％，莎莎國際（００１７８）跌１﹒６％。

另外，為每個合資格電力住宅用戶電費補貼每戶１０００元，涉資２９億元。現行向住宅戶

口提供每年５０元的電費紓緩金計劃，將延長至２０２５年底。稅收方面，薪俸稅退稅１００％

、上限６０００元，預期１９０萬名納稅人受惠。至於子女免稅額及子女出生課稅年度的額外免

稅額，由１２萬元，增加到１３萬元。而差餉寬減首兩季度，住宅物業每戶每季１０００元為上

限，估計涉及３０３萬個住宅物業，政府少收５２億元。



＊「百億補貼」餘震未停，京東再挫３％＊



自昨日（２１日）傳出京東（０９６１８）計劃推出規模達１００億元人民幣的補貼活動，

直接對標拼多多和阿里巴巴（０９９８８）旗下天貓的「百億補貼」後，京東股價連連受挫，昨

日大跌８﹒５％，今日再跌３％，報１８４元，創近３個月新低。

對於京東遭拋售，花旗認為這是一個更好的買入機會。花旗發表研究報告指出，媒體報道和

投資者可能對京東「百億補貼」的口號反應過度，因補貼可能會是和品牌、供應商和商家聯合促

銷，不太可能完全反映在京東的財務數據中。

不過，摩根大通就直指京東「現價唔值！」摩根大通認為，京東加入「百億補貼」活動，表

明公司今年將以降低利潤率為代價，換取更快的收入增長。因此，京東自身的利潤率及營利表現

，以至中國電商行業整體的盈利前景，不確定性均有上升。

至於「百億補貼」的實際成效如何，摩根大通認為要用京東未來幾季的業績才能確認，也令

股價短期缺乏明顯催化劑。相比之下，阿里巴巴估值較低，拼多多擁有更好的增長前景和盈利上

行空間，兩間公司在未來數個季度的表現將跑贏京東。

京東推「百億補貼」恐掀減價戰，其他消費電商股續低迷，快手（０１０２４）跌２﹒６％

，阿里跌２﹒４％，騰訊（００７００）跌１﹒６％，惟美團（０３６９０）升０﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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