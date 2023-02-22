  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

22/02/2023 09:36

《Ａ股焦點》立訊精密跌２％，擬申請３２５億授信、開展外匯交易

　　《經濟通通訊社２２日專訊》立訊精密（深：００２４７５）今早低開低走，目前跌幅擴至
２％。
　　公司公告，根據業務發展的需要，擬向８家銀行申請綜合授信額度，授信額度累計３２５億
元人民幣，最終以銀行實際審批的額度為準，內容包括人民幣貸款、銀行承兌匯票、信用證、保
函、遠期外匯等本外幣信用品種，以上授信期限均為一年。
　　公司同時公告，將開展外匯衍生品交易，交易主體包含立訊精密及其子公司、孫公司，開展
外匯衍生品交易業務不超過一年，任意時點累計折合等值不超過２０億美元。（ｃｔ）

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金