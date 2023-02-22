《經濟通通訊社２２日專訊》立訊精密（深：００２４７５）今早低開低走，目前跌幅擴至
２％。
公司公告，根據業務發展的需要，擬向８家銀行申請綜合授信額度，授信額度累計３２５億
元人民幣，最終以銀行實際審批的額度為準，內容包括人民幣貸款、銀行承兌匯票、信用證、保
函、遠期外匯等本外幣信用品種，以上授信期限均為一年。
公司同時公告，將開展外匯衍生品交易，交易主體包含立訊精密及其子公司、孫公司，開展
外匯衍生品交易業務不超過一年，任意時點累計折合等值不超過２０億美元。（ｃｔ）
22/02/2023 09:36
《Ａ股焦點》立訊精密跌２％，擬申請３２５億授信、開展外匯交易
《經濟通通訊社２２日專訊》立訊精密（深：００２４７５）今早低開低走，目前跌幅擴至
２％。
公司公告，根據業務發展的需要，擬向８家銀行申請綜合授信額度，授信額度累計３２５億
元人民幣，最終以銀行實際審批的額度為準，內容包括人民幣貸款、銀行承兌匯票、信用證、保
函、遠期外匯等本外幣信用品種，以上授信期限均為一年。
公司同時公告，將開展外匯衍生品交易，交易主體包含立訊精密及其子公司、孫公司，開展
外匯衍生品交易業務不超過一年，任意時點累計折合等值不超過２０億美元。（ｃｔ）
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