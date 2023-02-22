《經濟通通訊社２２日專訊》立訊精密（深：００２４７５）今早低開低走，目前跌幅擴至

２％。

公司公告，根據業務發展的需要，擬向８家銀行申請綜合授信額度，授信額度累計３２５億

元人民幣，最終以銀行實際審批的額度為準，內容包括人民幣貸款、銀行承兌匯票、信用證、保

函、遠期外匯等本外幣信用品種，以上授信期限均為一年。

公司同時公告，將開展外匯衍生品交易，交易主體包含立訊精密及其子公司、孫公司，開展

外匯衍生品交易業務不超過一年，任意時點累計折合等值不超過２０億美元。（ｃｔ）

