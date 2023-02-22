《經濟通通訊社２２日專訊》京東（０９６１８）商家中心昨日宣布《京東開放平台「買貴
雙倍賠」服務規則》，規則於２０２３年２月２８日生效，且對標拼多多百億補貼和阿里巴巴
（０９９８８）旗下天貓。
規則指，買貴雙倍賠服務指消費者購買標有此服務標識的商品後，若其訂單實付金額高於特
定平台上同款商品的價格，消費者可在下單當天憑有效憑證申請與訂單實付金額雙倍差額的補償
。京東表示，特定平台是指拼多多百億補貼、天貓（含網站、ＡＰＰ、微信公眾號、微信商城及
小程序等）。（ｄｗ）
22/02/2023 10:33
京東打價格戰推「買貴雙倍賠」，對標拼多多百億補貼和天貓
《經濟通通訊社２２日專訊》京東（０９６１８）商家中心昨日宣布《京東開放平台「買貴
雙倍賠」服務規則》，規則於２０２３年２月２８日生效，且對標拼多多百億補貼和阿里巴巴
（０９９８８）旗下天貓。
規則指，買貴雙倍賠服務指消費者購買標有此服務標識的商品後，若其訂單實付金額高於特
定平台上同款商品的價格，消費者可在下單當天憑有效憑證申請與訂單實付金額雙倍差額的補償
。京東表示，特定平台是指拼多多百億補貼、天貓（含網站、ＡＰＰ、微信公眾號、微信商城及
小程序等）。（ｄｗ）
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