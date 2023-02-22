《經濟通通訊社２２日專訊》評級機構標普全球發表《中國地方政府面臨債務驅動增長的挑

戰》報告，指出在新冠疫情導致經濟放緩且土地出讓收入滑坡的背景下，中國地方政府對發行新

增債務作為融資的依賴度增加。不過快速增長的利息費用增加地方財政支出負擔；部分地方政府

或已觸及某些債務監管指導線，而制約其新債發行規模。中國大規模發債的局面終將轉變，這可

能反映在逐步減少的新增專項債額度，預計中國地方政府２０２３年將發行約３﹒８萬億元（人

民幣．下同）新增專項債，為基礎設施項目提供資金。然而，中央可能在未來逐步縮小新增專項

債規模，以引導地方政府走上財政可持續之路。

財政部在去年的預算報告中提到，２０２２年地方新增一般債額度為０﹒７２萬億元，地方

新增專項債額度為３﹒６５萬億元，新增地方債額度合計４﹒３７萬億元。此後，國務院又宣布

要依法用好５０００多億元專項債結存限額，並指示需在去年１０月底前發行完畢。依此計算，

全年新增專項債額度共計４﹒１５萬億元。

監管部門去年１１月已向地方下達２０２３年提前批地方債額度，目前超３０個省市已披露

新增提前批額度逾２萬億元。新年伊始地方債發行即快馬加鞭，１月地方債發行規模接近

６５００億元，較去年１２月增逾６倍。（ｃｔ）



