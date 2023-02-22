《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股三大指數收市全線急跌，反映中概股表現的金龍中國

指數創七周新低，投資者持續關注地緣政治風險。滬深股市今早齊齊向下，上證綜合指數（滬綜

指）三千三復失，低開０﹒４４％，報３２９２﹒０５點；深綜指低開０﹒６４％，種業、軍工

股造好，ＣｈａｔＧＰＴ、雲遊戲股走低。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７５９，較上個交易日跌２０２點子，刷自１月６日以來

近２個月新低。

俄烏戰爭即將滿周年，據外媒報道，國家主席習近平可能在４月或５月到訪莫斯科，與俄羅

斯總統普京舉行會談。消息人士表示，習近平將在會晤中推動就烏克蘭問題舉行多方和談，並重

申中方反對使用核武的立場。

正在訪問莫斯科的中央外事辦主任王毅表示，中俄關係堅如磐石，經得起動盪的國際形勢考

驗，兩國有極好機會，繼續密切的戰略合作和接觸，保障共同戰略利益。中方願同俄方一起，堅

定維護國家利益和民族尊嚴，擴大各領域互利合作。

美國財政部表示，美方正設法切斷俄羅斯的財政生命線，並指美國將制裁支持俄羅斯入侵烏

克蘭的中國公司。

華興資本（０１９１１）創辦人包凡失聯事件持續發酵，據報有部分內銀兼債權行就事件「

摸底」以評估與這家公司的業務往來。外媒指，浦發銀行（滬：６０００００）、交通銀行

（０３３２８）、中信銀行（００９９８）和招商銀行（０３９６８）等債權行要求華興資本提

供有關包凡的更多訊息，以評估貸款及其他業務往來風險。知情人士稱，一些銀行近期還通過司

法渠道確認包凡的處境。華興資本與銀行一直保持業務往來，上述評估並未觸發銀行要求其馬上

償付貸款。（ｃａ）

