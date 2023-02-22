《經濟通通訊社２２日專訊》投資者持續關注地緣政治風險，加上人民幣續走疲，外資轉為

流出。滬深股市今早齊齊向下，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒４４％後，多次上攻三千三，

惜無功而返，半日軟０﹒２５％報３２９８﹒１３５點；深成指跌０﹒３５％；創業板指則跌

０﹒４８％。種業、軍工股造好，ＣｈａｔＧＰＴ、雲遊戲股走低，兩市超２６００隻個股飄綠

。兩市半日成交額只有４８２１億元（人民幣．下同），較上一交易日大減２２﹒６％；陸股通

轉為淨流出逾２０億元。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７５９，較上個交易日跌２０２點子，刷自１月６日以

來近２個月新低。人民幣即期周三早盤隨中間價創逾一個半月新低，離岸跌破６﹒９元關口。交

易員稱，美國ＰＭＩ數據偏強令美聯儲加息預期繼續抬升，美指保持上行動能，早盤購匯偏多使

得在岸匯價也逼近６﹒９元關口；短期美指偏強料繼續施壓人民幣。



＊ＣｈａｔＧＰＴ憂整改見回吐＊



據報中國相關部門加強對ＣｈａｔＧＰＴ等同類產品的監測評估和違規處理。憂慮行業整改

持續，Ａ股ＣｈａｔＧＰＴ概念股開盤走低，元隆雅圖（深：００２８７８）跌４﹒７％，雲從

科技（滬：６８８３２７）跌４﹒４％，首都在線（深：３００８４６）跌４﹒１％，湯姆貓

（深：３００４５９）跌３﹒８％，軟通動力（深：３０１２３６）跌２﹒７％。

電信運營板塊連升多日後，今早見回吐，中國電信（滬：６０１７２８）瀉５﹒７％，中國

聯通（滬：６０００５０）跌２﹒６％，中國移動（滬：６００９４１）跌２﹒４％。



＊鋁業股逆市大漲＊



中信證券研報指出，雲南省電解鋁減產規模擴大，預計將影響國內電解鋁產能７０－８０萬

噸，有助於緩解國內電解鋁供給壓力。Ａ股鋁業股續上揚，亞太科技（深：００２５４０）急升

６％，華鋒股份（深：００２８０６）升５﹒３％，天山鋁業（深：００２５３２）升１﹒７％

，順博合金（深：００２９９６）升０﹒７％。

中信證券發布研報稱，Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株層出不窮，近日中國本土首次檢出

ＸＢＢ﹒１﹒５。國內五款新冠小分子藥物已獲批，第二梯隊產品持續推進臨床開發，疫情應對

準備充足。新冠藥物板塊盤中轉強，新華製藥（深：０００７５６）升６﹒３％，普洛藥業

（深：０００７３９）升２﹒２％。（ｃａ）

