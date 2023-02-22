《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股大跌和地緣政治憂慮均壓制市場風險情緒，加上人民

幣續走疲，外資轉為流出。滬深股市今日走勢偏軟，滬綜指盤中一度翻紅，隨後又再度走低，

３３００點整數關口得而復失，全日收跌０﹒４６％，報３２９１﹒１５點。深成指跌

０﹒５７％，創業板指則吐０﹒７３％。

漲跌個股四六開，衛星導航概念股全天強勢，遊戲、地產股走低。兩市今日成交７８３３億

元（人民幣．下同），按日大減一成半。外資結束連續四日淨流入，通過滬股通、深股通淨流出

４７﹒３４億元。

南華期貨股指期貨分析師王映稱，短期Ａ股並沒有大幅回調的基礎，主要風險可能來源於地

緣政治。在出現經濟、政策相關增量利多，市場跳出目前的修正行情之前，Ａ股難以形成單邊走

勢趨勢；不過兩會臨近，不排除部分板塊被提前布局，助推股市上行的可能，但對於中樞的推升

空間有限。



＊跨境理財通無助券商股表現＊



香港財政司司長陳茂波今日發表２０２３－２０２４年度特區政府財政預算案時表示，未來

會繼續積極與內地探討各項擴容增量方案和優化安排，例如優化「粵港澳大灣區跨境理財通」、

債券通，以及進一步擴大滬深港通合資格證券的範圍。不過消息未能提振Ａ股券商股，多股仍隨

市向下，長城證券（深：００２９３９）急跌３﹒１％，首創證券（滬：６０１１３６）挫２％

，興業證券（滬：６０１３７７）、東方證券（滬：６００９５８）跌１﹒８％，東方財富

（深：３０００５９）跌１﹒７％，信達證券（滬：６０１０５９）跌１﹒４％。

奧聯電子（深：３００５８５）鈣鈦礦項目合作方被央企「打假」，引起各方高度關注。深

交所關注函要求公司核實鈣鈦礦項目負責人胥明軍相關情況。杭州眾能光電亦發聲明稱，奧聯電

子《關注函回復》涉及的胥明軍主要業績內容有誇大或失實，公司保留追究相關方法律責任的權

利。奧聯電子收市重跌１２﹒４％，報２６﹒７９元。



＊習近平稱打好基礎軟件國產化攻堅戰，軟件板塊拉升＊



中共中央政治局周二下午就加強基礎研究進行第三次集體學習，習近平在主持學習時強調，

要切實加強基礎研究，夯實科技自立自強根基。超前部署新型科研信息化基礎平台，打好科技儀

器設備、操作系統和基礎軟件國產化攻堅戰。軟件板塊拉升，太極股份（深：００２３６８）、

東方中科（深：００２８１９）漲停，中國軟件（滬：６００５３６）飆升７﹒８％，創意信息

（深：３００３６６）升８﹒７％，誠邁科技（深：３００５９８）升４﹒２％。

據央視新聞最新報道，開足馬力的中國北斗已全面進入持續穩定、快速發展的新階段，京

津冀、長三角、珠三角等地都在發展北斗產業。衛星導航快速衝高，多倫科技

（滬：６０３５２８）、中國衛星（滬：６００１１８）、鋮昌科技（深：００１２７０）、普

天科技（深：００２５４４）等多股漲停，中國衛通（滬：６０１６９８）急升９﹒３％，上海

滬工（滬：６０３１３１）升８％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ４１０６﹒９５ －０﹒９０

上證綜合指數 ３２９１﹒１５ －０﹒４６ ３２０５﹒００

深證綜合指數 ２１５９﹒８２ －０﹒２７ ４６２８﹒００

上證Ｂ股指數 ２９８﹒９４ －０﹒１２ １﹒１２

深證Ｂ股指數 １２３５﹒９６ ＋０﹒０９ ０﹒５０

上證１８０指數 ８６７０﹒５６ －０﹒９７

上證３８０指數 ６０４９﹒３２ －０﹒０３

深證成份指數 １１９００﹒１２ －０﹒５７

中小創新指數 ２５１７﹒５０ ＋０﹒２１

深圳創業板指數 ２４５１﹒９０ －０﹒７３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

