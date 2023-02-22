《經濟通通訊社２２日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒５６％，報８７０５﹒８９點，上

證３８０指數半日跌０﹒０６％，報６０４７﹒６５點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３３﹒３４億元，賣盤超買盤，

淨流出１３﹒３４億元。

電信運營板塊連升多日後，今早見回吐，中國電信（滬：６０１７２８）瀉５﹒７％，中國

聯通（滬：６０００５０）跌２﹒６％，中國移動（滬：６００９４１）跌２﹒４％。數據顯示

，截至１月末，三大運營商５Ｇ套餐用戶總數累計超過１１億戶。

保險股今早亦大幅回落，中國人壽（滬：６０１６２８）跌０﹒９％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌１﹒４％，中國太保（滬：６０１６０１）跌０﹒４％，中國人保

（滬：６０１３１９）跌０﹒４％，新華保險（滬：６０１３３６）跌０﹒５％。

中信證券發布研報稱，若未來國內新冠疫情反覆，新冠小分子需求有望增加，建議關注新冠

小分子藥物產業鏈及疫情相關原料藥需求改善。新冠藥物板塊盤中轉強，中國醫藥

（滬：６０００５６）彈０﹒８％，神州細胞（滬：６８８５２０）升０﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

