《經濟通通訊社２２日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒９７％，報８６７０﹒５６點，

上證３８０指數收跌０﹒０３％，報６０４９﹒３２點。

香港財政司司長陳茂波表示，未來會繼續積極與內地探討各項擴容增量方案和優化安排，例

如優化「粵港澳大灣區跨境理財通」、債券通，以及進一步擴大滬深港通合資格證券的範圍。不

過消息未能提振Ａ股券商股，多股仍隨市向下，東方證券（滬：６００９５８）跌１﹒８％，興

業證券（滬：６０１３７７）跌１﹒８％，首創證券（滬：６０１１３６）跌逾２％，中信證券

（滬：６０００３０）齊跌１﹒４％。

電信運營板塊連升多日後，今早見回吐，中國電信（滬：６０１７２８）瀉７﹒６％，中國

聯通（滬：６０００５０）跌２﹒９％，中國移動（滬：６００９４１）跌２﹒３％。數據顯示

，截至１月末，三大運營商５Ｇ套餐用戶總數累計超過１１億戶。

保險股亦大幅回落，中國人壽（滬：６０１６２８）跌０﹒８％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌１﹒７％，中國太保（滬：６０１６０１）跌１﹒２％，中國人保

（滬：６０１３１９）跌０﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）跌０﹒７％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

