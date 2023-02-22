《經濟通通訊社２２日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５４４﹒３億元，賣盤超買盤，淨流出２４﹒３億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出４７﹒３４億元，結束外資連續四日淨
流入。（ｄｗ）
22/02/2023 15:13
《滬股通》滬股通全日流出２４﹒３億元，外資淨流出４７億元
《經濟通通訊社２２日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５４４﹒３億元，賣盤超買盤，淨流出２４﹒３億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出４７﹒３４億元，結束外資連續四日淨
流入。（ｄｗ）
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