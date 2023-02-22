《經濟通通訊社２２日專訊》深證成指半日跌０﹒３５％，報１１９２７﹒２８點，深證中

小創新指數半日升０﹒１６％，報２５１６﹒３７點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２６﹒０４億元，賣盤超買盤，

淨流出６﹒０４億元。

內媒引述市場傳言指，中國相關部門加強對ＣｈａｔＧＰＴ等同類產品的監測評估和違規處

理。憂慮行業整改持續，ＣｈａｔＧＰＴ概念股開盤走低，湯姆貓（深：３００４５９）挫

３﹒８％，元隆雅圖（深：００２８７８）跌４﹒７％，首都在線（深：３００８４６）跌

４﹒１％，軟通動力（深：３０１２３６）跌２﹒７％。

中信證券研報指出，雲南省電解鋁減產規模擴大，預計將影響國內電解鋁產能７０－８０萬

噸，有助於緩解國內電解鋁供給壓力。鋁業股早盤續上揚，亞太科技（深：００２５４０）急升

逾６％，天山鋁業（深：００２５３２）升１﹒７％，華鋒股份（深：００２８０６）升

５﹒３％，順博合金（深：００２９９６）升０﹒７％。

遊戲股炒作完，三七互娛（深：００２５５５）跌１﹒１％，世紀華通

（深：００２６０２）跌０﹒２％，完美世界（深：００２６２４）跌１﹒２％，創維數字

（深：０００８１０）跌１﹒２％，二三四五（深：００２１９５）跌０﹒７％，湯姆貓

（深：３００４５９）挫３﹒８％，藍色光標（深：３０００５８）跌２﹒３％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

