《經濟通通訊社２２日專訊》深證成指今日收跌０﹒５７％，報１１９００﹒１２點，深證

中小創新指數收升０﹒２１％，報２５１７﹒５點。

近期多家紙企發布３月漲價函，每噸漲幅１０００元（人民幣．下同）。造紙股午後轉漲，

百亞股份（深：００３００６）升４﹒６％，中順潔柔（深：００２５１１）升０﹒９％，太陽

紙業（深：００２０７８）升０﹒８％，晨鳴紙業（深：０００４８８）升０﹒７％。

食品飲料板塊近期頻頻造好，中庚基金認為，主要原因在於近期伴隨商務宴請和大眾餐飲等

終端消費場景有所修復。滬深食品飲料板塊震盪走高，勁仔食品（深：００３０００）飆

８﹒８％，黑芝麻（深：０００７１６）、麥趣爾（深：００２７１９）漲停，新乳業

（深：００２９４６）升２﹒９％。

內媒引述市場傳言指，中國相關部門加強對ＣｈａｔＧＰＴ等同類產品的監測評估和違規處

理。憂慮行業整改持續，ＣｈａｔＧＰＴ概念股開盤走低，湯姆貓（深：３００４５９）挫

１﹒９％，元隆雅圖（深：００２８７８）跌７﹒６％，首都在線（深：３００８４６）跌

４﹒９％，軟通動力（深：３０１２３６）跌１﹒８％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

