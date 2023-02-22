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AH股新聞

22/02/2023 15:13

《深股通》深成指收跌０﹒５７％，中小創新指升０﹒２１％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》深證成指今日收跌０﹒５７％，報１１９００﹒１２點，深證
中小創新指數收升０﹒２１％，報２５１７﹒５點。
　　近期多家紙企發布３月漲價函，每噸漲幅１０００元（人民幣．下同）。造紙股午後轉漲，
百亞股份（深：００３００６）升４﹒６％，中順潔柔（深：００２５１１）升０﹒９％，太陽
紙業（深：００２０７８）升０﹒８％，晨鳴紙業（深：０００４８８）升０﹒７％。
　　食品飲料板塊近期頻頻造好，中庚基金認為，主要原因在於近期伴隨商務宴請和大眾餐飲等
終端消費場景有所修復。滬深食品飲料板塊震盪走高，勁仔食品（深：００３０００）飆
８﹒８％，黑芝麻（深：０００７１６）、麥趣爾（深：００２７１９）漲停，新乳業
（深：００２９４６）升２﹒９％。
　　內媒引述市場傳言指，中國相關部門加強對ＣｈａｔＧＰＴ等同類產品的監測評估和違規處
理。憂慮行業整改持續，ＣｈａｔＧＰＴ概念股開盤走低，湯姆貓（深：３００４５９）挫
１﹒９％，元隆雅圖（深：００２８７８）跌７﹒６％，首都在線（深：３００８４６）跌
４﹒９％，軟通動力（深：３０１２３６）跌１﹒８％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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