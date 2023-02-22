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AH股新聞

22/02/2023 15:13

《深股通》深股通全日流出不足１億元，外資結束連續四日淨流入

　　《經濟通通訊社２２日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２０﹒６３億元，賣盤超買盤，淨流出０﹒６３億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出４７﹒３４億元，結束外資連續四日淨
流入。（ｄｗ）

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