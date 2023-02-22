《經濟通通訊社２２日專訊》家樂福中國相關負責人確認，家樂福中國與安徽省安慶市迎江

區政府達成戰略合作簽約，正式引入安慶市迎江區國資戰略投資，雙方將推動在供應鏈、資金、

商業運營等多方面的深度合作。不過目前不便透露國資戰略投資的體量，後續雙方預計將有簽約

儀式。

實際上，家樂福並不是今年第一家引入地方國資的零售商。步步高於１月１６日發表公告，

１月１１日與湘潭產投投資簽署「股份轉讓協定」「表決權放棄協議」。

２０１９年９月，蘇寧易購（深：００２０２４）以４８億元人民幣的等值歐元收購家樂福

（中國）８０％股權，成為家樂福中國控股股東。不過，家樂福中國賣身蘇寧易購以來三年多，

虧損不斷擴大，蘇寧易購披露第三季財報表示，當前仍處於淨利潤虧損狀態，其中非常重要的影

響因素是家樂福業績虧損擴。

蘇寧易購現微升０﹒５％，報２﹒２３元人民幣。



＊家樂福中國抗不住巨大經營壓力，接受國資援手＊



對於家樂福中國近年來的發展之路，廣科諮詢首席策略師沈萌表示，家樂福當初將中國區業

務的控股權賣給蘇寧易購，主要是在內地的業務開展不如預期，加上電商產業的迅猛發展對倉儲

式零售造成巨大衝擊，當時蘇寧易購正借助境內的政策紅利快速膨脹，特別是大量低成本資金為

境內企業利用槓桿收購全球品牌甩賣的中國資產提供了支援。

值得一提的是，近年來，家樂福中國已經在收縮規模。蘇寧易購第３季財報顯示，家樂福在

２０２２年前９月，關閉門店達５４家。蘇寧易購方面在發布於今年１月３１日的２０２２年度

業績預告中也表示，家樂福管道受疫情、電商等綜合因素影響，同時部分區域門店優化，銷售規

模有所下滑。

業內人士分析，在後疫情時代，消費預期持續增強，線下零售經濟復甦的背景下，家樂福中

國此時引入國資戰投，將有利於其緩解近年來各種壓力，增強市場信心，加速轉型步伐，推動和

帶動零售行業高品質發展。（ｊｔ）

