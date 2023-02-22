《經濟通通訊社２２日專訊》市傳上汽通用因受銷量下滑影響正籌備內部裁員，計劃買斷

４５歲以上永久合同普通員工工齡。上汽通用對此表示，該裁員消息不屬實。

作為老牌的合資汽車品牌，上汽通用這兩年受新能源汽車爆發影響較大，銷量持續下滑。上

汽集團１月產銷快報顯示，當月上汽通用的汽車產量、銷量為５萬、５﹒５萬輛，同比分別下滑

５４﹒１４％和５０％。

上汽集團（滬：６００１０４）現跌０﹒４％，報１５﹒１５元人民幣。（ｊｔ）

