《經濟通通訊社２２日專訊》復旦復華（滬：６００６２４）午間公告，公司注意到復旦大

學研發的類ＣｈａｔＧＰＴ模型ＭＯＳＳ引發了大量關注和討論，為避免相關信息對投資者造成

誤導，現予以澄清說明。復旦復華現升１﹒５％，報６﹒８８元人民幣。

截至目前，公司未參與復旦大學相關研究團隊的研發工作，相關事項與公司不存在任何關係

。目前，復旦大學與公司不存在股權關係。（ｃａ）







