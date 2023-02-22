《經濟通通訊社２２日專訊》復旦復華（滬：６００６２４）午間公告，公司注意到復旦大
學研發的類ＣｈａｔＧＰＴ模型ＭＯＳＳ引發了大量關注和討論，為避免相關信息對投資者造成
誤導，現予以澄清說明。復旦復華現升１﹒５％，報６﹒８８元人民幣。
截至目前，公司未參與復旦大學相關研究團隊的研發工作，相關事項與公司不存在任何關係
。目前，復旦大學與公司不存在股權關係。（ｃａ）
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22/02/2023 13:57
【ＡＩ熱潮】復旦復華：公司未參與復旦大學類ＣｈａｔＧＰＴ研發
《經濟通通訊社２２日專訊》復旦復華（滬：６００６２４）午間公告，公司注意到復旦大
學研發的類ＣｈａｔＧＰＴ模型ＭＯＳＳ引發了大量關注和討論，為避免相關信息對投資者造成
誤導，現予以澄清說明。復旦復華現升１﹒５％，報６﹒８８元人民幣。
截至目前，公司未參與復旦大學相關研究團隊的研發工作，相關事項與公司不存在任何關係
。目前，復旦大學與公司不存在股權關係。（ｃａ）
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