《經濟通通訊社２２日專訊》越秀地產（００１２３）公布，附屬廣州市城市建設開發

２０２３年向專業投資者公開發行公司債券（第一期）最終合共發行規模１９億元（人民幣．下

同），為規劃上限。

該集團指，債券品種一發行規模７億元，票面利率為３﹒１５％；品種二發行規模１２億元

，票面利率為３﹒５％。債券承銷機構中信證券（０６０３０）（滬：６０００３０）及其關聯

方合計認購７０００萬元，報價及程序符合相關法律法規的規定。（ｗｈ）

