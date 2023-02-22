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AH股新聞

22/02/2023 07:53

《國企紅籌》越秀地產（１２３）附屬上限發公司債券籌１９億人幣

　　《經濟通通訊社２２日專訊》越秀地產（００１２３）公布，附屬廣州市城市建設開發
２０２３年向專業投資者公開發行公司債券（第一期）最終合共發行規模１９億元（人民幣．下
同），為規劃上限。
　　該集團指，債券品種一發行規模７億元，票面利率為３﹒１５％；品種二發行規模１２億元
，票面利率為３﹒５％。債券承銷機構中信證券（０６０３０）（滬：６０００３０）及其關聯
方合計認購７０００萬元，報價及程序符合相關法律法規的規定。（ｗｈ）

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