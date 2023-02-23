《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》人行上海總部公布１月長三角地區貨幣信
貸運行情況。數據顯示，１月長三角地區人民幣貸款增加１﹒９３萬億元（人民幣．下同），按
年多增４７７４億元。分部門看，住戶部門貸款增加５０２億元，按年少增２００７億元，其中
，短期貸款減少１７４億元，中長期貸款增加６７６億元；企（事）業單位貸款增加１﹒８８萬
億元，按年多增６５５６億元，其中，短期貸款增加６１８８億元，中長期貸款增加１﹒４１萬
億元，票據融資減少１９３９億元；非銀行業金融機構貸款減少９２億元，按年少減１２１億元
。
１月長三角地區人民幣存款增加２﹒２６萬億元，按年多增１﹒１１萬億元。其中，住戶部
門存款增加１﹒９５萬億元，按年多增２９２８億元；非金融企業存款增加４８４億元，按年多
增２３０２億元；財政性存款增加２２０億元，按年多增６３０億元；非銀行業金融機構存款增
加２７８１億元，按年多增３７８９億元。
截至１月末，長三角地區人民幣存款餘額６８﹒０７萬億元，按年增長１４﹒１％。人民幣
貸款餘額５７﹒６７萬億元，按年增長１４﹒４％。
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