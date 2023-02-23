《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



切實加強基礎研究，夯實科技自立自強根基

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中共中央政治局２１日下午就加強基礎研究進行第三次集體學習。國際主席習近平在主持學習時

強調，各級黨委和政府要把加強基礎研究納入科技工作重要日程，加大政策支持，推動基礎研究

實現高質量發展。



新老能源建設齊發力，擴投資多路並進

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近期，多地發布２０２３年重大項目建設清單，一批重點能源項目榜上有名。作為新型電力系統

構建的重要方面，新能源項目受到地方青睞。專家表示，在多重有利因素支持下，２０２３年能

源投資有望保持合理增長。



自貿「朋友圈」擴大升級

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中國－厄瓜多爾自貿協定第三次首席談判代表會議日前舉行，中國自貿「朋友圈」擴大升級取得

新進展。談判結束後，雙方團隊將繼續完成文本法律審核、翻譯等後續工作，並履行各自國內程

序，爭取盡早正式簽署自貿協定。





《上海證券報》



切實加強基礎研究，夯實科技自立自強根基

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中共中央政治局２１日下午就加強基礎研究進行第三次集體學習。國家主席習近平在主持學習時

強調，各級黨委和政府要把加強基礎研究納入科技工作重要日程，加大政策支持，推動基礎研究

實現高質量發展。



科創板審核註冊制度將持續優化

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記者獲悉，去年上交所大幅縮減了科創板首輪問詢時間和審核用時，不存在合規等方面障礙的項

目，從受理到通過上市委審議用時約５個月。隨著全面註冊制落地，科創板審核流程和機制將進

一步優化，審核效率有望提升。



今年經濟開局延續回升態勢

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今年２月份以來，經濟暖意漸濃。多項高頻監測數據顯示，人流量、物流快速回升，樓市車市等

消費逐步復甦，企業開工及生產正在改善，今年經濟開局有望延續回升態勢。





《證券時報》



切實加強基礎研究，夯實科技自立自強根基

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中共中央政治局２１日下午就加強基礎研究進行第三次集體學習。國家主席習近平在主持學習時

強調，各級黨委和政府要把加強基礎研究納入科技工作重要日程，加大政策支持，推動基礎研究

實現高質量發展。



習近平對內蒙古一露天煤礦坍塌事故作出重要指示

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昨日１３時許，內蒙古阿拉善左旗新井煤業有限公司露天煤礦發生大面積坍塌，截至目前，事故

已造成２人死亡、６人受傷、５３人失聯。事故發生後，國家主席習近平作出重要指示稱，要千

方百計搜救失聯人員，全力救治受傷人員。



滬深交易所將開展全面註冊制改革測試

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滬深交易所２２日發布通知稱，將於２月２５日聯合中國結算上海分公司或中國結算深圳分公司

、中證金融組織開展全面註冊制改革摸底測試，模擬滬深兩市股票及存托憑證交易、非交易等業

務的委託申報、成交回報等交易行為。（ｌｃ）

