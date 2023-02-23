《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》人行上海總部近日向上海市銀行、證券、

保險機構及支付機構通報２０２２年度上海地區金融違法行為處罰情況，並提出監管警示。

人民銀行上海總部表示，２０２２年累計作出２８項行政處罰決定，涉及５家銀行業金融機

構、２家非銀行業金融機構、３家非銀行支付機構和１８名直接責任人，罰款金額總計

５１１７﹒９萬元（人民幣．下同）。其中，對機構的罰款總金額為５０００﹒１萬元，對機構

直接責任人罰款總金額為１１７﹒８萬元。

處罰的金融違法行為主要表現為：一是未按規定開展客戶身份初次識別、重新識別和持續識

別。二是未按規定開展客戶風險等級分類管理。三是未按規定報告大額交易和可疑交易。四是未

按規定保存客戶身份資料和交易記錄。五是未按規定開展高風險客戶強化識別，強化盡職調查不

到位。六是與身份不明的客戶進行交易。七是未按規定落實特約商戶巡檢、「Ｔ＋０」結算、同

戶名轉帳制度。八是未按規定提供、查詢徵信信息。未按規定對異議信息進行標注，異議回復不

規範。未經同意查詢個人信息和企業信貸信息。九是銀行業金融機構存款類產品存在引人誤解的

營銷宣傳行為，未按規定披露糾紛的投訴途徑。十是貸款統計、理財專項統計存在錯誤，金融產

品分類統計發生錯誤，貸款用途分類統計存在錯誤，統計指標取數口徑發生錯誤等。

人行上海總部又對金融機構和支付機構提出監管要求，一是建立健全清晰、高效的內控制度

。建立清晰的工作流程，合理界定各級員工職責權限，保存完整的工作記錄。建立健全風險監控

規則。

二是樹立合規意識，嚴格落實內控制度。增強依法合規經營意識和自覺性，加強管理層和員

工隊伍建設，扭轉“重業務、輕合規「的錯誤思想，加強監督檢查力度，特別要加強重要崗位、

重要人員的監督力度，提高制度執行力。

三是高度重視行政處罰的合規警示作用。對金融管理部門發布的行政處罰信息公示，及時組

織學習和反思，對相關業務開展風險排查。加強合規培訓，開展警示教育。

