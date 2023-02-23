《經濟通通訊社２３日專訊》國家發改委價格成本調查中心主任黃漢權一行赴寧德時代

（深：３００７５０）開展調研。調研組參觀了公司展廳、極限制造工廠和研發中心，並與企業

相關部門進行座談交流。寧德時代副總裁譚立斌向調研組介紹了企業基本情況，並就動力電池、

儲能等領域有關問題進行了深入交流。雙方表示要進一步加強相關領域研究合作。（ｃｔ）

