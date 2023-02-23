《經濟通通訊社２３日專訊》中美去年８月達成協議，讓美國審計機構檢查在紐約上市的中

國公司審計底稿，不過據《彭博》報道，中國政府仍擔憂數據安全，近期要求國企停用四大國際

會計師事務所，即普華永道、安永、畢馬威及德勤。

美國證券交易委員會（ＳＥＣ）拒絕就中國當局這一做法置評。通常而言，ＳＥＣ並不強制

要求企業必須和上述四大會計師事務所中的一家合作。但根據規定，企業必須使用在美國公眾公

司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）註冊的會計師事務所。

美國公眾公司會計監督委員會ＰＣＡＯＢ主席威廉斯（Ｅｒｉｃａ Ｗｉｌｌｉａｍｓ）在

周三（２２日）發布聲明回應稱，繼續要求對所有在中國註冊公司的審計底稿充分檢查和調查，

不管這些企業是不是全球網絡體系的一部分，這個事情不存在例外情況或可鑽漏洞。如果中國政

府在任何時候以任何方式阻礙，或沒有給ＰＣＡＯＢ行使全面檢查權提供便利，委員會將立即採

取行動。

ＰＣＡＯＢ去年１２月完成了史上首次對部分中國大型公司的現場審計工作，表示在由普華

永道和畢馬威主持的香港現場審計中能夠充分審查審計文件。ＰＣＡＯＢ計劃在今年進一步開展

實地檢查。



＊規模小的會計所逐漸崛起＊



四大會計師事務所若被中國國有企業拒於門外，將造成衝擊。據中國財政部數據，四大會計

師事務所２０２１年在華業務收入合計達到２０６億元人民幣（３０億美元）。

自去年９月ＰＣＡＯＢ啟動歷史性檢查以來，大約６０家總部設在香港的上市公司已經更換

了審計師，其中既有國有企業，也有民營企業。根據在香港交易所發布的公告，規模較小的內地

和香港事務所填補了「四大」留下的近２０個空缺。

雖然「四大」目前在中國佔據主導地位，但規模較小的對手正在逐漸崛起。新業務的潛在贏

家可能是那些規模較近的競爭對手，例如天健會計師事務所、立信會計師事務所、大華國際和容

誠會計師事務所。（ｊｔ）

