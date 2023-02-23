《經濟通通訊社２３日專訊》高盛首席中國經濟學家閃輝認為，中國當前經濟復甦的持續性

和強度仍不確定；預計隨著消費的反彈，今年整體的經濟支持力度將小於去年。

閃輝接受《彭博電視》採訪時表示，對於即將召開的兩會，她預計中國將把ＧＤＰ增長目標

設定在５％左右，預算赤字目標溫和走高，同時設定４萬億元人民幣的地方政府專項債發行額度

。這些舉措是支持性的，但如果將去年政府採取的額外經濟支持措施納入考量，力度將小於去年

。

她預計，中國政府從去年１２月政治局會議和中央經濟工作會議開始的促進經濟增長的立場

將會在兩會期間延續。此外，在貸款利率方面，她預計中國人民銀行今年將會按兵不動。



＊今年５﹒５％經濟增速大部分來自消費反彈＊



２月２１日，高盛在香港舉辦了第１４屆全球宏觀論壇。閃輝在當地接受內媒採訪時認為，

根據高盛估算，中國居民部門在去年年底有大概超過３萬億人民幣的超額儲蓄，佔ＧＤＰ不到

３％。中國居民部門的儲蓄率很高，但是相比美國，中國的超額儲蓄其實是比較少的。

她預計，今年５﹒５％的經濟增速，大部分都是來自於消費反彈。投資和去年的增速相比基

本穩定，出口會比去年有所下滑。所以，從整個三駕馬車的構成來看，居民消費大幅上升是主要

驅動因素。

房地產方面，閃輝認為，因為疫情和房地產是去年拖累中國經濟最主要的兩個因素，預測房

地產是「Ｌ型」恢復。從長期來看，中國的人口其實是不容樂觀，如果房子是用來居住的，人口

並沒有增長趨勢。那麼，房地產也可能就不會有特別大的上升空間。去年房地產對經濟有很大的

拖累，今年可能拖累會變小，但可能不會有「Ｖ型」反彈或者非常強的刺激措施。（ｊｔ）

