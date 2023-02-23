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AH股新聞

23/02/2023 08:11

【聚焦人幣】伊拉克容許對華貿易直接以人民幣結算

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《路透》報道，伊拉克央行宣布，計劃在與中國進行貿易時
，直接以人民幣結算。此舉意味人民幣在國際貿易方面的角色變得更重要。
　　伊拉克經濟顧問Ｍｕｄｈｉｒ　Ｓａｌｉｈ表示，此次是伊拉克首度容許來自中國的進口商
品以人民幣結算，以往只容許以美元結算。
　　伊拉克央行容許當地銀行開設人民幣帳號。由於缺乏美元，較早時把本地貨幣貶值。
（ｃｔ）

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