《經濟通通訊社２３日專訊》內地大數據服務商ＱｕｅｓｔＭｏｂｉｌｅ發表《２０２２年

中國移動互聯網年度報告》顯示，中國移動互聯網用戶規模突破１２億大關，同時，用戶黏性也

進一步增加，月人均時長和使用次數分別突破１７７﹒３小時、２６３３次。

從互聯網公司的用戶分布格局來看，老牌頭部互聯網公司如騰訊、阿里、百度去重用戶總量

分別為１１﹒７６億、１１﹒２０億、１０﹒７５億，仍舊保持用戶量優勢。不過，抖音集團、

螞蟻集團、拼多多、快手持續增長，分別達到９﹒９７億、８﹒５０億、７﹒０１億、５﹒８０

億。在相應的用戶使用時長佔比上，騰訊系、抖音系、快手系、百度系、阿里系分別為

３３﹒６％、２４﹒５％、１０﹒２％、８﹒０％、６﹒２％。

從人群結構上看，標誌性的關口也在持續出現：５１歲以上用戶佔比已達２６﹒４％，突破

四分之一關口；三線及以下城市用戶佔比達６０﹒６％，突破六成關口。

與人群結構相匹配，應用上，短視頻已經是用戶時長佔比最高的應用，總用戶時長佔比達到

２８﹒５％（２０１９年為１５﹒２％），受此影響，即時通訊已經下降到了２０﹒７％

（２０１９年為２６﹒５％）。（ｃｔ）



