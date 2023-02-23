《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市今早沉悶開局，上證綜合指數（滬綜指）高開

０﹒０７％，報３２９３﹒５２點，再攻三千三，深綜指低開０﹒０１％。內地再現嚴重煤礦事

故，煤炭股大幅拉漲；電信股走低。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議。會議指出，當前經濟增長正在企穩回升，但仍

面臨諸多挑戰，企業經營仍較困難，要求多措並舉提振市場預期，鞏固經濟增長企穩回升勢頭。

內地市場預期持續低迷已反映在投資者對理財產品的熱情上，據《證券時報》報導，上月中國

１１家規模前列的理財公司產品管理規模單月下降約８３００億元（人民幣．下同），料資金加

快流入儲蓄端。

財政部部長劉昆近日表示，２０２３年要根據實際情況進一步完善減稅降費措施，增強精準

性針對性；優化組合財政赤字、專項債、貼息等工具，適度擴大財政支出規模，為落實國家重大

戰略任務提供財力保障。

據外電報道，中國政府仍擔憂數據安全，近期要求國企停用四大國際會計師事務所，即普華

永道、安永、畢馬威及德勤。美國公眾公司會計監督委員會ＰＣＡＯＢ主席發布聲明回應稱，繼

續要求對所有在中國註冊公司的審計底稿充分檢查和調查，不管這些企業是不是全球網絡體系的

一部分，只要中國政府作出阻礙，委員會將立即採取行動。

人民銀行今日進行３０００億元７天期逆回購，當日實現淨回籠１８７０億元，結束連續５

日淨投放。（ｅｙ）

