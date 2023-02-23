《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股股市開市未明朗，曾經衝擊三千三的滬綜指始終乏力，略

有上揚，半日微升０﹒０７％，收盤於３２９３﹒３７點。深成指下跌０﹒０３％，而創業板指

上漲０﹒２１％。兩市成交額為４８８１億元（人民幣．下同），較上日（２２日）同時段成交

減少１﹒２％。而陸股通方面則淨流出５﹒８億元。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議。會議指出，當前經濟增長正在企穩回升，但仍

面臨諸多挑戰，企業經營仍較困難，要求多措並舉提振市場預期，鞏固經濟增長企穩回升勢頭。

內地市場預期持續低迷已反映在投資者對理財產品的熱情上，據《證券時報》報導，上月中國

１１家規模前列的理財公司產品管理規模單月下降約８３００億元（人民幣．下同），料資金加

快流入儲蓄端。

另外，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０２８，較上個交易日跌２６９

點子，兩連跌，創自１月４日以來近２個月新低。



＊官媒挑釁ＣｈａｔＧＰＴ，概念股急挫＊



ＣｈａｔＧＰＴ概念股今日表現相對疲弱，跌幅普遍較大。漢王科技（深：００２３６２）

下跌９﹒２％；博彥科技（深：００２６４９）下跌了６﹒９％；鴻博股份

（深：００２２２９）跌６﹒８％；海天瑞聲（滬：６８８７８７）挫６﹒５％；拓爾思

（深：３００２２９）下跌６﹒２％；雲從科技（滬：６８８３２７）跌６﹒１％。官媒《上海

證券報》發表了一篇名為《三問ＣｈａｔＧＰＴ：智能產業將走向何方》的文章，其中指出

ＣｈａｔＧＰＴ已經在智能製造、檢測分析、大數據、晶片設計等領域大放異彩，但接入製造業

和實體經濟尚需時日。



＊內蒙嚴重礦難，煤炭股急飆＊



煤炭股今日表現強勁，山煤國際（滬：６００５４６）上漲７﹒７％；兗礦能源

（滬：６００１８８）漲４﹒９％；昊華能源（滬：６０１１０１）升４﹒８％；陝西煤業

（滬：６０１２２５）升２﹒７％；中煤能源（滬：６０１８９８）升１﹒６％；中國神華

（滬：６０１０８８）揚１﹒２％。內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業露天煤礦發生了嚴重的

礦難事故，造成２人死亡和逾５０人失蹤，國家主席習近平對此事故作出了重要指示。礦難事件

或導致中國監管部門再啟動對全國煤礦安全的整改工作。

券商股也呈現整體上揚的趨勢，光大證券（滬：６０１７８８）漲３﹒６％，中信証券

（滬：６０００３０）升１﹒５％，中金公司（滬：６０１９９５）漲１﹒２％；中信建投

（滬：６０１０６６）漲１﹒１％；招商證券（滬：６０１０９９）升１％。滬深交易所將於

２５日聯合中國結算上海分公司或中國結算深圳分公司、中證金融組織開展全面註冊制改革摸底

測試，模擬滬深兩市股票及存托憑證交易、非交易等業務的委託申報、成交回報等交易行為。

（ｅｙ）

