《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市今日波動不一，早段滬綜指曾一度上揚至三千三點，

但午後走低，最終以３２８７﹒４８點收盤，下跌０﹒１１％，板塊方面，煤炭股先漲後回穩，

券商股上升，但ＣｈａｔＧＰＴ概念受政府監管傳聞打擊顯著下跌。深成指下跌０﹒１３％，創

業板指則上揚０﹒２３％。兩市成交８０７３億元（人民幣．下同），較前一交易日增加

３﹒１％。此外，陸股通淨流出２１﹒５億元。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議。會議指出，當前經濟增長正在企穩回升，但仍

面臨諸多挑戰，企業經營仍較困難，要求多措並舉提振市場預期，鞏固經濟增長企穩回升勢頭。

內地市場預期持續低迷已反映在投資者對理財產品的熱情上，據《證券時報》報導，上月中國

１１家規模前列的理財公司產品管理規模單月下降約８３００億元，料資金加快流入儲蓄端。



＊ＣｈａｔＧＰＴ股下跌，政府監管傳聞打擊顯著＊



隨著中國政府對ＡＩ聊天機械人ＣｈａｔＧＰＴ的憂慮加劇，有傳中國監管機構要求大型科

技公司不要向公眾提供ＣｈａｔＧＰＴ服務，ＣｈａｔＧＰＴ股今日表現低迷。滬市雲從科技

（滬：６８８３２７）跌超過１０％，深市漢王科技（深：００２３６２）更是跌停，海天瑞聲

（滬：６８８７８７）跌８﹒３％，拓爾思（深：３００２２９）跌７﹒７％，新致軟件

（滬：６８８５９０）挫７％，初靈信息（深：３００２５０）跌５﹒８％。

嬰孩概念股表現勁，大東方（滬：６００３２７）漲停，福瑞股份（深：３０００４９）漲

６﹒９％，深市股票金髮拉比（深：００２７６２）漲５﹒３％，海瀾之家

（滬：６００３９８）升４﹒６％，夢潔股份（深：００２３９７）上漲３﹒５％，安奈兒

（深：００２８７５）上漲２﹒７％。此次漲勢主要得益於政府的補貼政策。據了解，杭州市計

劃向二孩家庭一次性發放補助５０００元，向三孩家庭一次性發放補助２００００元。



＊立訊精密漲３％，收蘋果訂單＊



立訊精密（深：００２４７５）也表現強勁，今日上漲３﹒１％，報３１﹒７１元。據報道

，立訊精密已經接手在上海的和碩ＡＲ開發團隊，將為蘋果公司生產ＡＲ設備。

據日媒《日本經濟新聞》報道，豐田旗下日野汽車原定推出的小型純電動巴士「

Ｐｏｎｃｈｏ Ｚ ＥＶ」，因內含被日本汽車工業會禁止使用的有害物質六價鉻，日野汽車決

定取消上市計劃。報道指，「Ｐｏｎｃｈｏ Ｚ ＥＶ」由內地電動車企業比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）以貼牌方式為日野汽車生產，但在使用六價鉻方面雙方進

行過商討，但陷入了僵局。另外，西武巴士原定本月底將引入比亞迪純電動巴士作為東京都和埼

玉縣的公交車，但計劃已經暫停，公司將展開調查。比亞迪Ａ股全日價升不足０﹒１％。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１０３﹒６５ －０﹒０８

上證綜合指數 ３２８７﹒４８ －０﹒１１ １９７１﹒９４

深證綜合指數 ２１５４﹒７３ －０﹒２４ ３３４３﹒６５

上證Ｂ股指數 ２９８﹒８５ －０﹒０３ ０﹒４７

深證Ｂ股指數 １２２８﹒２４ －０﹒６２ ０﹒９３

上證１８０指數 ８６６０﹒１０ －０﹒１２

上證３８０指數 ６０４７﹒４３ －０﹒０３

深證成份指數 １１８８４﹒３０ －０﹒１３

中小創新指數 ２４９６﹒３１ －０﹒８４

深圳創業板指數 ２４５７﹒４８ ＋０﹒２３

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