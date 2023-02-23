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AH股新聞

23/02/2023 09:30

《滬股通》上證１８０平開，上證３８０高開０﹒１４％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》上證１８０指數今早平開，報８６７０﹒８７點，上證３８０
指數高開０﹒１４％，報６０５８﹒０８點。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。

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