《經濟通通訊社２３日專訊》上證１８０指數今早平開，報８６７０﹒８７點，上證３８０
指數高開０﹒１４％，報６０５８﹒０８點。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。
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23/02/2023 09:30
《滬股通》上證１８０平開，上證３８０高開０﹒１４％
《經濟通通訊社２３日專訊》上證１８０指數今早平開，報８６７０﹒８７點，上證３８０
指數高開０﹒１４％，報６０５８﹒０８點。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。
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