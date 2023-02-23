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AH股新聞

23/02/2023 11:32

《滬股通》上證１８０半日升０﹒０６％，上證３８０升０﹒０６％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》上證１８０指數半日升０﹒０６％，報８６７５﹒９６點，上
證３８０指數半日升０﹒０６％，報６０５２﹒７５點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０９﹒０８億元，用１０﹒９２
億元或２﹒１％。
　　內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業露天煤礦昨日（２２日）下午１時發生大面積坍塌。礦
難事件或導致中國監管部門再啟動對全國煤礦安全生產工作的整改工作，煤炭股拉漲，山煤國際
（滬：６００５４６）上漲７﹒７％，兗礦能源（滬：６００１８８）走高４﹒９％，陝西煤業
（滬：６０１２２５）升２﹒７％。
　　滬深交易所即將開展全面註冊制改革測試。券商股今早偏升，中金公司
（滬：６０１９９５）漲１﹒２％，光大證券（滬：６０１７８８）升３﹒６％，中信建投
（滬：６０１０６６）揚１﹒１％，中信証券（滬：６０００３０）升１﹒５％，海通證券
（滬：６００８３７）上漲０﹒９％。
　　貴州茅台（滬：６００５１９）半日跌０﹒９％，近日，茅台集團董事長丁雄軍率隊赴北京
、深圳，分別拜訪了中信集團、中糧集團、招商局集團及中金公司。外資今早再度流出，白酒股
走低，今世緣（滬：６０３３６９）跌１﹒６％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌０﹒８％，
舍得酒業（滬：６００７０２）跌１﹒７％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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