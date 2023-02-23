《經濟通通訊社２３日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒１２％，報８６６０﹒１點，上

證３８０指數收跌０﹒０３％，報６０４７﹒４３點。

電信運營股繼續回吐，中國電信（滬：６０１７２８）挫４﹒１％，中國聯通

（滬：６０００５０）跌２﹒３％，中國衛通（滬：６０１６９８）跌４﹒７％，數據港

（滬：６０３８８１）跌近３％，鵬博士（滬：６００８０４）跌逾２％。

內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業露天煤礦昨日下午１時發生大面積坍塌。礦難事件或導

致中國監管部門再啟動對全國煤礦安全生產工作的整改工作，煤炭股拉漲，山煤國際

（滬：６００５４６）上漲６﹒７％，兗礦能源（滬：６００１８８）走高３﹒８％，陝西煤業

（滬：６０１２２５）升０﹒９％。

滬深交易所即將開展全面註冊制改革測試。券商股偏升，中金公司（滬：６０１９９５）漲

０﹒１％，光大證券（滬：６０１７８８）升３﹒２％，中信建投（滬：６０１０６６）揚

０﹒７％，中信証券（滬：６０００３０）升１﹒１％，海通證券（滬：６００８３７）漲

０﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

