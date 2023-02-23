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AH股新聞

23/02/2023 15:06

《滬股通》上證１８０收跌０﹒１２％，上證３８０跌０﹒０３％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒１２％，報８６６０﹒１點，上
證３８０指數收跌０﹒０３％，報６０４７﹒４３點。
　　電信運營股繼續回吐，中國電信（滬：６０１７２８）挫４﹒１％，中國聯通
（滬：６０００５０）跌２﹒３％，中國衛通（滬：６０１６９８）跌４﹒７％，數據港
（滬：６０３８８１）跌近３％，鵬博士（滬：６００８０４）跌逾２％。
　　內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業露天煤礦昨日下午１時發生大面積坍塌。礦難事件或導
致中國監管部門再啟動對全國煤礦安全生產工作的整改工作，煤炭股拉漲，山煤國際
（滬：６００５４６）上漲６﹒７％，兗礦能源（滬：６００１８８）走高３﹒８％，陝西煤業
（滬：６０１２２５）升０﹒９％。
　　滬深交易所即將開展全面註冊制改革測試。券商股偏升，中金公司（滬：６０１９９５）漲
０﹒１％，光大證券（滬：６０１７８８）升３﹒２％，中信建投（滬：６０１０６６）揚
０﹒７％，中信証券（滬：６０００３０）升１﹒１％，海通證券（滬：６００８３７）漲
０﹒４％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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