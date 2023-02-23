《經濟通通訊社２３日專訊》深成指今早低開０﹒０４％，報１１８９５﹒４６點，中小創
新指數低開０﹒０５％，報２５１６﹒１２點。
深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
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23/02/2023 09:30
《深股通》深成指低開０﹒０４％，中小創新指低開０﹒０５％
《經濟通通訊社２３日專訊》深成指今早低開０﹒０４％，報１１８９５﹒４６點，中小創
新指數低開０﹒０５％，報２５１６﹒１２點。
深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
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