《經濟通通訊社２３日專訊》深成指今早低開０﹒０４％，報１１８９５﹒４６點，中小創

新指數低開０﹒０５％，報２５１６﹒１２點。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

