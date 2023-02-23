《經濟通通訊社２３日專訊》深證成指半日跌０﹒０３％，報１１８９６﹒９６點，深證中
小創新指數半日跌０﹒５８％，報２５０２﹒９８點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３５﹒７６億元，賣盤超買盤，
淨流出１５﹒７６億元。
官媒發文指，雖然ＣｈａｔＧＰＴ已經在智能製造、檢測分析、大數據、芯片設計等領域大
放異彩，但接入製造業和實體經濟尚需時日。ＣｈａｔＧＰＴ概念股再度回調，漢王科技
（深：００２３６２）瀉９﹒２％，鴻博股份（深：００２２２９）跌６﹒８％，因賽集團
（深：３００７８１）跌６﹒１％。
杭州市擬向二孩家庭一次性發放補助５０００元，向三孩家庭一次性發放補助２００００元
。溫州市擬發一次性生育補貼，一至三孩家庭分別補一千至三千元。嬰孩概念股今早拉升，孩子
王（深：３０１０７８）走高２﹒８％，森馬服飾（深：００２５６３）升１﹒２％，穩健醫療
（深：３００８８８）升０﹒２％。
首台鈉離子電池試驗車公開亮相，鈉電池概念股高漲，寧德時代（深：３００７５０）升
０﹒３％，億緯鋰能（深：３０００１４）升０﹒５％，天賜材料（深：００２７０９）升
０﹒６％，中偉股份（深：３００９１９）升０﹒８％，派能科技（滬：６８８０６３）升
１﹒６％，天山鋁業（深：００２５３２）升０﹒１％。
深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）
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