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AH股新聞

23/02/2023 15:06

《深股通》深成指收跌０﹒１３％，中小創新指跌０﹒８４％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》深證成指今日收跌０﹒１３％，報１１８８４﹒３點，深證中
小創新指數收跌０﹒８４％，報２４９６﹒３１點。
　　數字貨幣股今日大幅回落，紫光國微（深：００２０４９）跌０﹒３％，電科網安
（深：００２２６８）挫２﹒２％，廣電運通（深：００２１５２）跌２﹒５％，軟通動力
（深：３０１２３６）跌２﹒４％，潤和軟件（深：３００３３９）跌４﹒４％，拓爾思
（深：３００２２９）瀉７﹒７％，拉卡拉（深：３００７７３）跌１﹒７％，星網銳捷
（深：００２３９６）跌１﹒８％。
　　官媒發文指，雖然ＣｈａｔＧＰＴ已經在智能製造、檢測分析、大數據、芯片設計等領域大
放異彩，但接入製造業和實體經濟尚需時日。ＣｈａｔＧＰＴ概念股再度回調，漢王科技
（深：００２３６２）跌停，鴻博股份（深：００２２２９）跌５﹒２％，因賽集團
（深：３００７８１）跌８﹒５％。
　　杭州市擬向二孩家庭一次性發放補助５０００元，向三孩家庭一次性發放補助２００００元
人民幣。溫州市擬發一次性生育補貼，一至三孩家庭分別補一千至三千元人民幣。嬰孩概念股拉
升，孩子王（深：３０１０７８）走高０﹒７％，森馬服飾（深：００２５６３）升０﹒９％，
穩健醫療（深：３００８８８）升０﹒０３％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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